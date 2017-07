2017 hält sich der Publisher Take-Two Interactive relativ zurück. Nur die beiden Sportreihen NBA und WWE bekommen ihre jährliche Neuauflage. 2018 allerdings will Take-Two mit seinem Tochterstudio 2K doppelt zurückkommen.

Laut Take-Two CEO Strauss Zelnick erwartet uns nächstes Jahr nicht nur der Release von Red Dead Redemption 2, sondern noch ein zweiter "riesiger, neuer Titel", wie er in einem Interview mit der Website gamesindustry.biz verriet:

"Obviously fiscal 2019 will look much better with the launch of Red Dead 2 and a huge new title from 2K, as well as the 2K Sports titles, catalogue, recurrent consumer spending, NBA2K in China, Social Point and the like."