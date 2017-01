The Avengers & Co. - Square Enix arbeitet mit Marvel an mehreren Videospielen

The Avengers Project - Marvel und Square Enix arbeiten gemeinsam an mehreren Spielen.

Wie Marvel und Square Enix bekannt geben, gehen der Comic-Gigant und der Videospielhersteller eine Partnerschaft ein, die auf mehrere Jahre ausgelegt ist und auch mehrere Spiele umfassen soll.

Den Anfang macht ein Projekt zur Superheldengruppe The Avengers. Es soll "all die Figuren, Umgebungen und erinnerungswürdigen Momente bieten, die langjährige Fans begeistert haben". Neben Iron Man, Captain America oder Thor dürften also etwa auch Black Widow und Scarlet Witch mit von der Partie sein.

Allerdings erzählt das Spiel nicht die Superheldenfilme rund um Robert Downey Jr. und Co. nach. Stattdessen bietet The Avengers Project eine eigens entworfene Geschichte und führe Spieler in ein Universum ein, das Stoff für die kommenden Jahre biete. Dem ersten Teaser nach zu urteilen, herrscht dort auch eine düstere Stimmung als in den meist launigen Comic-Verfilmungen von Marvel.

"Sie sagen, die Zeit der Held sei vorbei, dass du eine Gefahr darstellst, wenn du anders bist. Aber ich kenne die Wahrheit. Die Welt wird immer Helden brauchen. Wir müssen nur wieder zusammenfinden. "

Die Entwicklung übernehmen die Rise of the Tomb Raider-Macher von Crystal Dynamics, die sich für The Avengers Project mit Eidos Montréal (Deus Ex: Mankind Divided) zusammentun. Weitere Details zum Avengers-Spiel und anderen Projekten wollen Marvel und Square Enix erst 2018 verraten.

Zu welchem Marvel-Superhelden wünscht ihr euch ein Spiel und wie sollte es aussehen?