The Banner Saga 3 - Kickstarter-Kampagne zum letzten Serienteil gestartet

The Banner Saga 3 - Kickstarter-Video zum Finale des Wikinger-Abenteuers

Der Indie-Entwickler Stoic hat das finale Kapitel der Banner Saga aufgeschlagen: Ab sofort läuft die Kickstarter-Kampagne von The Banner Saga 3, der Abschluss der Fantasy-Trilogie rund um die nordische Sagenwelt.

Bis zum 08. März 2017 sollen insgesamt 200.000 Dollar für die PC-Version zusammenkommen. Die Entwickler wollen den Titel nach eigenen Aussagen aber für so viele Plattformen wie möglich veröffentlichen, darunter für Konsolen und Mobile-Geräte.

Den Großteil der Finanzierung wird von Stoic selbst übernommen. Die Finanzspritze wird in erster Linie für Features die Sprachaufnahmen, die Bezahlung für zusätzliche Animationen und für das Einspielen eines neuen Soundtracks benötigt.

Außerdem können sich die Entwickler mit einem Finanzpolster etwas mehr Zeit lassen und noch mehr Mühe in das Projekt stecken. Zusätzliche Features via Stretch Goals nach Erreichen der 200.000 Dollar gibt es noch nicht.

Mehr Banner Saga

Zu Banner Saga 3 selbst gibt es nur wenige Informationen, die über »so wie die Vorgänger« hinausgehen. Wie bei den Vorgängern handelt es sich um einen handgezeichneten Mix aus Rollenspiel und Rundenstrategie-Kämpfen, angesiedelt in der nordischen Mythologie mit Wikingern, Riesen und dem Weltenende Ragnarök. Und wie in The Banner Saga 2 wird sich auch der dritte Teil je nach zuvor getroffenen Entscheidungen anders spielen.

Inwiefern sich das große Storyfinale also von den bisherigen Banner-Saga-Abenteuern unterscheiden wird, muss Stoic noch zu einem späteren Zeitpunkt erklären. Erste Informationen zu den unterstützten Plattformen und ein Release-Fenster (bis auf den Platzhalter Dezember 2018) gibt es noch nicht.

Banner Saga 1 und 2 im Paket

Als kleinen Bonus bietet die Entwickler von Stoic die beiden Vorgänger The Banner Saga und The Banner Saga 2 in einem Paket an. Zu diesem Zweck müssen die Unterstützer der Kickstarter-Aktion ihrem gezahlten Betrag lediglich 20 Dollar hinzufügen. Nach dem Abschluss der Crowdfunding-Kampagne erhalten sie dann das Paket mit beiden Spielen.

Alle 8 Bilder ansehen