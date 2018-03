Aus dem geplanten Release im März wurde nichts, Ubisoft verschob The Crew 2 auf unbestimmte Zeit, um mehr Feinschliff an seinem Open World-Raser vorzunehmen. Nun steht der Termin aber endlich fest: The Crew erscheint am 29. Juni 2018 für PS4, Xbox One und PC.

In The Crew 2 heizt ihr mit Autos, Motorrädern und sogar Booten sowie Flugzeugen quer durch die USA. Insgesamt gibt es vier verschiedene Motorsportfamilien: Street Racing, Off-Road, Pro Racing und Freestyle.

Wenn ihr bereits früher los spielen wollt, könnt ihr hier euch jetzt für die Beta anmelden. Dazu benötigt ihr einen Ubisoft-Account.

Drei Editionen zum Release: Inhalte im Überblick

The Crew 2 erscheint zum Launch in drei Ausführungen mit jeweils unterschiedlichen Inhalten. Neben der Standardversion, die ausschließlich das Hauptspiel umfasst, gibt es noch die Motor Edition sowie die Gold Edition.

Inhalte der Gold Edition (100 Euro)

The Crew 2 Gold Edition

Season Pass mit frühem Zugang zu neuen Fahrzeugen und VIP-Inhalten

Steelbook

Motorsport Deluxe Paket mit drei neuen Outfits, dem 2017er Ford F-150 Race Truck, 2002er Pilatus PC-21 Flugzeug und 2008er Abarth 500 Monster Truck

Die Motor Edition ist dagegen ausschließlich im Ubisoft Store erhältlich und lässt euch bereits drei Tage vor dem Release spielen.

Inhalte der Motor Edition (110 Euro)

US-Nummernschild, extra für The Crew 2 hergestellt

Steelbook

Landkarte des Spiels

4 Sticker

Vorbesteller erhalten zudem das Legendary Motors Pack, mit exklusiven Fahrzeugen wie dem Mercedes-AMG C 63 Touring Car 2016 und der Harley-Davidson Iron 883TM 2017.

Belohnungsprogramm: Erhaltet schon jetzt 19 Fahrzeuge

Noch vor dem Release könnt ihr Inhalte von The Crew 2 freischalten. Dazu müsst ihr im Vorgänger The Crew eine Reihe von monatlichen Herausforderungen absolvieren. Auf diese Weise erhaltet ihr bis zu 19 Fahrzeuge für The Crew, darunter auch Wasservehikel und einen Ferrari 458 Speciale.

Mehr Infos zum Belohnungsprogramm findet ihr hier. Unter der News findet ihr noch den aktuellen Trailer zum Spiel.