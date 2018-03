The Division - Ubisoft geht auf Jobsuche, Erweiterung oder Fortsetzung möglich

Fans von Ubisofts The Division haben Grund zur Hoffnung. Kurz vor dem zweiten Geburtstag des Multiplayer-RPG-Shooters sucht der Publisher auf der offiziellen Website für das Studio Massive Entertainment dutzende neue Entwickler, die an der Marke arbeiten sollen. Die Stellen umfassen dabei viele unterschiedliche Bereiche von Leveldesign und Programmierung bis Animation.

Was genau Ubisoft mit den neuen Mitarbeitern vor hat, bleibt vorerst unklar. Aktuell steht The Division vor seinem zweiten Geburtstag. Nach einem eher holprigen Start konnte das Spiel über die Zeit eine solide Community aufbauen und findet bis heute seine Fans.

Insgesamt sollen bereits 20 Millionen Spieler einmal The Division gespielt haben. Diese Zahl würde aber auch die Nutzer der mehrfachen, kostenlosen Wochenenden mit einschließen. Mit dem Update auf Version 1.8 sollen die Spieler-Interaktionen zudem deutlich gestiegen sein.

The Division 2 oder neuer Content für Jahr 3?

Die Entwickler haben sich in der Vergangenheit ebenfalls positiv über die Zukunft der Marke geäußert. Managing Director David Polfeldt spricht sogar davon, dass eine Fortsetzung im Rahmen des Möglichen liege. Unter Umständen könnten die neuen Mitarbeiter also sogar für ein The Division 2 eingesetzt werden. In den Jobbeschreibungen ist auch die Rede von einem "riesigen Projekt mit langer Lebenszeit", was dazu passen würde.

Bisher ist allerdings ebenso kaum etwas dazu bekannt, wie es im dritten Jahr für das erste Spiel weitergehen soll. Eine größere Erweiterung von The Division mit einer Menge neuem Content wäre ebenfalls durchaus denkbar. Neben The Division arbeiten die Entwickler von Massive Entertainment aktuell auch an einem Spiel zum nächsten Avatar-Film.

Was wünscht ihr euch zukünftig für The Division?