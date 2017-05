The Division - Bald auch mit Zombies? Umfrage zu künftigen Inhalten gestartet

The Division bald mit Zombies?

Vor dem Elite Task Force-Event nächste Woche, bei dem ausgewählte Vertreter aus der Community mit den Entwicklern über künftige Inhalte von The Division diskutieren, dürft ihr bereits jetzt eure Ideen in einer Umfrage festhalten.

Massive will in Jahr 2 des Koop-Shooters weniger neue Inhalte veröffentlichen, sondern eher den bisherigen Content aufwerten, um die Wiederspielbarkeit zu erhöhen. Dazu ist eure Meinung gefragt. Wollt ihr etwa mehr legendäre Items oder mehr Gear-Sets? Außerdem geht es um etwaige Neuerungen für die drei bisherigen DLCs Untergrund, Überleben und Letztes Gefecht.

Besonders interessant ist jedoch die letzte Frage inklusive der zur Wahl stehenden Antwortmöglichkeiten:

"Würdet ihr gern Zombies in The Division sehen?

- Nein.

- Nein, danke.

- Bitte nicht.

- Um Himmelswillen, nein.

- Neeeeeeeeeeiiiin!"

Eigentlich deuten die Antwortmöglichkeiten darauf hin, dass sich Massive hier einen Scherz erlaubt. Schließlich kam im letzten Jahr immer mal wieder die Frage auf, ob The Division auch Zombies bieten würde. Die Entwickler betonten damals jedoch, dass sie ein authentisches Setting verfolgen - daher hätten Untote keinen Platz. Doch wer weiß, ob sich das in Zukunft ändert. Bei der Call of Duty-Serie ist der Zombie-Modus ja besonders beliebt.

Massive weist übrigens darauf hin, dass die Themen der Umfrage keine Garantie dafür sind, das spezielle Neuerungen eingeführt werden oder überhaupt geplant sind.

Würdet ihr euch Zombies in The Division wünschen?