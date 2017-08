The Division - Entwickler geben mysteriöse Hinweise, kommt endlich der Central Park?

Schon kurz nach dem Launch im letzten Jahr hatten Fans von Tom Clancy's The Division Hinweise darauf gefunden, dass die Map des MMO-Shooters, der bekanntlich in Manhattan spielt, um einen Abschnitt erweitert werden könnte, der auch den großen Central Park umfasst. Zahlreiche Hinweise und Andeutungen seitens der Entwickler lassen diese Vermutung nun wieder hochkochen.

Mehr: The Division - Launch-Trailer zum Gratis-Update 1.7 zeigt Globale Events, Masken & mehr

In den letzten Tagen haben die Entwickler von Ubisoft Massive verschiedene Tweets abgesetzt, die seltsame Bilder oder Zitate enthielten.

We have been busy. Preoccupied with our own affairs. pic.twitter.com/9eDcpGz0B8 — The Division (@TheDivisionGame) August 25, 2017

We were outgunned, the embodiment of loosely organized chaos. pic.twitter.com/8T8ss1p9rS — The Division (@TheDivisionGame) August 26, 2017

Außerdem wurde das Profilbild des Accounts durch den Schlagring der Rioters ersetzt, eine der vier Gegner-Fraktionen des Spiels.

Besonders interessant sind aber die beiden Codes, die Ubisoft Massive veröffentlicht hat. Noch konnte die Community nicht entschlüsseln, was es mit 1164-1353/888-1874 und 898-2876/967-2517 auf sich hat. Gibt man diese Zahlenkombinationen aber bei Google Maps ein, so werden Orte innerhalb des Central Parks in New York angezeigt.

Noch ist unklar, ob noch weitere Hinweise folgen oder ob die Auflösung kurz bevor steht. Die Community scheint jedenfalls Gefallen an der mysteriösen Aktion gefunden zu haben. Sie rätselt auf Reddit fleißig mit, sorgt sich aber auch darum, das am Ende vielleicht keine spannende Enthüllung zu erwarten sei.

Was glaubt ihr, was dahinter steckt?