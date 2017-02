The Division - Last Stand-DLC & Patch 1.6 erscheinen schon bald

Der Last Stand-DLC für The Division bringt einen teambasierten Spielmodus für bis zu 16 Spieler. Ab dem 28. Februar können wir ihn ausprobieren.

Ubisoft hat den Releasetermin der Last Stand Erweiterung für The Division offiziell bekanntgegeben. Der DLC wird gemeinsam mit dem Patch 1.6 am 28. Februar auf allen Plattformen (PC, Xbox One, PS4) veröffentlicht. Xbox-User haben diesmal also keinen exklusiven Vorabzugang.

Last Stand ist die letzte Erweiterung des ersten Season-Passes für The Division, die Zeichen stehen aber gut, dass 2017 weitere Inhalte für den MMO-Shooter released werden. Vielleicht wird es sogar einen Year 2-Season Pass geben, wie in Rainbow Six Siege.

Patch 1.6 bringt jede Menge Gameplay-Änderungen aber auch neue Inhalte für The Division mit. Unter anderem wird der PVP-Bereich, die Dark Zone, erweitert. Ausschließlich Käufern des DLCs vorbehalten bleibt der neue Spielmodus Last Stand, in dem zwei Teams mit je acht Spielern gegeneinander kämpfen.

Alle neuen Inhalte: Last Stand und Patch 1.6 in der Übersicht

