The Division - Neue Informationen zum Survival-Modus veröffentlicht

The Division erhält mit dem neuen DLC »Survival« einen Überlebensmodus. Im Stream haben die Entwickler neue Details dazu vorgestellt.

In einem unangekündigten Livestream hat Massive Entertainment neue Informationen zum geplanten nächsten DLC namens »Survival« zum Spiel The Division bekannt gegeben. Im Stream wurde die neue Erweiterung auf den Testservern gespielt und gezeigt.

Eigenständiger Spielmodus

Die kostenpflichtige Erweiterung fügt dem Spiel einen neuen Ingame-Modus mit dem gleichen Namen hinzu. Der Survival-Modus kann als PvE aber auch mit PvP gespielt werden. Klassischerweise sind mit aktiviertem PvP auch die Belohnungen größer, da eine zusätzliche Gefahrenquelle durch gegnerische Spieler entsteht.

Bis zu 24 Spieler können an einer Survival-Session teilnehmen. Entsprechend dem Namen müssen die eigenen Agenten mit Nahrungsmitteln und Trinken am Leben gehalten werden. Stirbt ein Charakter, ist die laufende Partie für diese Figur vorbei, es gibt keinen Respawn. Zusätzlich zur Nahrung muss auch auf die Temperatur geachtet werden, zu starke Kälte schwächt die Spieler zusätzlich. Windschutz oder offenes Feuer wärmt die Charaktere wieder auf.

Neue Fraktion

Alle Spieler sind im Survival-Modus auf dem gleichen Level. Auch Weltränge spielen keine Rolle. Skills stehen nicht von Anfang zur Verfügung, sondern müssen über Crafting hergestellt werden.

Der Release des Survival-DLCs wurde vor einigen Wochen nach hinten verschoben, da sich Ubisoft Massive zunächst um einige schwerwiegende Fehler in The Division kümmern wollte. Mit dem DLC »Survival« werden die Entwickler unter anderem eine neue Fraktion namens »Hunters« im Online-Shooter The Division einführen. Deren Vertreter sind stark gepanzert und gut bewaffnet, wie man im ersten Trailer zur Erweiterung unschwer erkennen kann.

Einen genauen Release-Termin für den neuen Modus und Patch 1.5 gibt es noch nicht.

The Division - Trailer zum Survival-DLC