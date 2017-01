The Division - Shooter-MMO war 2016 erfolgreicher als Destiny

The Division

Das Marktforschungsunternehmen SuperData (via Mein MMO) führt uns Jahr für Jahr vor Augen, wie viel US-Dollar Spiele digital verdient haben. Auch aus dem aktuellen Report des vergangenen Jahres lassen sich einige interessante Daten bei den Titeln für PS4 und Xbox One herauslesen.

Unangefochtener Spitzenreiter bei den weltweiten Einnahmen der digitalen "Premium Konsolen-Titel" von Januar bis November 2016 ist laut Report der Shooter Call of Duty: Black Ops 3 mit 591,1 Millionen US-Dollar. Dahinter liegen FIFA 16 mit 387,4 Millionen und GTA 5 mit 378,9 Millionen US-Dollar. Platz 4 bezieht Ubisofts Shooter-MMO The Division mit 261,8 Millionen US-Dollar, dicht gefolgt von Destiny (214,1 Millionen).

Damit spielte The Division, das im März 2016 auf den Markt kam, nur rund 50 Millionen US-Dollar mehr ein als Destiny. Das ist interessant, schließlich bekam Activisions Shooter-MMO mit Rise of Iron im vergangenen Jahr lediglich einen einzigen kostenpflichtigen DLC spendiert. The Division lieferte uns mit den kostenpflichtigen Erweiterungen Überleben und Untergrund hingegen gleich zwei Gründe, um dem postapokalyptischen Manhattan einen erneuten Besuch abzustatten. Der Vorsprung müsste im Grunde also deutlich größer ausfallen, zumal Destiny mittlerweile schon zwei Jahre auf dem Buckel hat.

