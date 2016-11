The Division - Update 1.5 und Survival-DLC erscheinen nächste Woche

Update 1.5. und Survival-DLC erscheinen am 22. November.

Ubisofts The Division entwickelt sich stetig weiter. Bereits in der nächsten Woche, genauer gesagt am 22. November, erhält das Spiel das Update 1.5, außerdem erscheint am gleichen Tag der neueste DLC zum Spiel der den Titel »Survival« (dt. Überleben) trägt. Der DLC ist zunächst nur auf der Xbox One verfügbar, die PS4 wird etwas später bedient, ein genaues Datum dafür steht noch nicht fest.

Update 1.5 baut auf dem noch nicht besonders alten Version 1.4 auf und fügt dem Spiel einen neuen Weltrang mit der Nummer 5 hinzu. Die Gegner sind dort besonders stark (Stufe 34), der maximale Ausstattungswert für eure Waffen und Ausrüstung beträgt 256. Außerdem weisen die Entwickler in ihrem detaillierten Blogpost darauf hin, dass es weitere Anpassungen von Waffen, Ausrüstung und Fertigkeiten geben wird.

Im Survival-DLC kämpft ihr nach einem Helikopterabsturz im wahrsten Sinne des Wortes ums Überleben, müsst Ressourcen suchen und euch mit warmer Kleidung gegen die Kälte schützen oder an Lagerfeuern aufwärmen. Zu allem Überfluss seid ihr auch noch mit einer Krankheit infiziert und müsst euch innerhalb von zwei Stunden aus der Dark Zone extrahieren lassen. Andere Spieler oder KI-Gegner kommen euch dabei in die Quere. Kollege Johannes von der GameStar konnte den Survival-Modus auf dem PC bereits ausprobieren, seine Eindrücke schildert er in diesem Video.

