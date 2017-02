The Division - Update 1.6 & Last Stand-DLC fertiggestellt, Release steht kurz bevor

Live-Video von TheDivisionGame auf www.twitch.tv anzeigen

Der Release von sowohl dem Update 1.6 als auch dem DLC "Last Stand" für The Division steht unmittelbar bevor.

Darauf lassen zumindest die Aussagen des Entwicklers Ubisoft Massive schließen. Im Rahmen eines weiteren "State of the Game" hat das Team bekannt gegeben, dass die Arbeiten am Update sowie am DLC mittlerweile abgeschlossen wurden. Beides wurde bereits Microsoft und Sony zur Prüfung vorgelegt. Sobald die beiden grünes Licht geben, steht einer zeitnahen Veröffentlichung auf dem PC und Konsolen nichts mehr im Weg.

Einen konkreten Release-Termin ließ sich das Team allerdings noch immer nicht entlocken. Im vergangenen Monat war für kurze Zeit der 28. Februar 2017 als Termin im offiziellen Forum zu finden. Die Angabe wurde jedoch schnell wieder gelöscht.

Viele neue Inhalte

Mit dem Update 1.6 sowie dem DLC "Last Stand" soll es unter anderem drei neue Dark Zone-Klassen (DZ 7-9) kostenlos für alle Spieler geben. Außerdem wird der neue Last Stand-Modus eingeführt, ein objektbasierter PvP-Modus innerhalb der Dark Zone. Die Spieler werden in eigenständigen Sessions in "8 vs 8"-Matches antreten können.

