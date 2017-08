The Division - Update 1.7 erscheint in der nächsten Woche

Ubisoft hat den Release-Termin des Updates 1.7 für Tom Clancy's The Division bekannt gegeben. Demnach wird der Patch am 15. August für die PS4-, Xbox One- und PC-Versionen des Spiels veröffentlicht. Die Patch-Notes sollen dagegen schon einen Tag früher, am 14. August abrufbar sein.

Update 1.7 fügt eine ganze Reihe von neuen Inhalten ein, darunter

Globale Events mit verschiedenen Modifikatoren

Commendations

In-Game-Achievement-System, das euch für das Erledigen von Aufgaben mit Items belohnt

Eine Station, an der ihr das Aussehen eures Charakters anpassen könnt

Verschlüsselte Zwisschenspeicher für Premium Items

Classified Gear Sets, die bestehenden Gear Sets sechs Teil-Boni hinzufügen

Mehr: Test-Update für The Division nach Patch 1.6

Letztere gibt es für die Teilnahme an Global Events und das Ausgeben von Global Tokens. Für einen detaillierten Überblick über die Inhalte von Update 1.7 empfehlen wir euch diesen Thread im Division-Subreddit.

Spielt ihr noch The Division?

Tom Clancy's The Division - Screenshots ansehen