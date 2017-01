The Elder Scrolls Online - Datamining macht Hoffnung: Kommt ein Morrowind-DLC?

The Elder Scrolls Online könnte bald mit einem Morrowind-DLC um die Ecke kommen

The Elder Scrolls Online bietet die perfekte Gelegenheit, dem altehrwürdigen Morrowind noch einmal Tribut zu zollen. Dataminer wollen jetzt eine ganze Reihe an Hinweisen darauf entdeckt haben, dass uns ein Morrowind-DLC erwartet. Es würde durchaus passen, in ESO auch Vvardenfell einzubauen: Während Skyrim zeitlich nach dem Ausbruch des Roten Bergs angesiedelt ist, spielt The Elder Scrolls Online noch vor den Ereignissen von Morrowind.

Die entdeckten Karten und Hinweise scheinen auch tatsächlich Hand und Fuß zu haben, oder sie sind ein sehr, sehr aufwändiger und umfangreicher Fake. Hier findet ihr eine ganze Reihe an Links und eine große Übersichts-Map von Vvardenfell.

The Elder Scrolls Online - Morrowind

Die Informationen sollen allesamt aus den Spiel-Dateien stammen.

Dazu passt, dass The Elder Scrolls III: Morrowind dieses Jahr auch noch seinen 15. Geburtstag feiert. Wenn das kein Zufall ist! Nichtsdestotrotz gilt immer noch: Solange es keine offizielle Bestätigung gibt, sind die Neuigkeiten noch mit Vorsicht zu genießen.

Glaubt ihr, The Elder Scrolls Online bekommt einen Morrowind-DLC?

