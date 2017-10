The Evil Within 2 - Gronkh & Lena Meyer-Landrut feiern den Release im Livestream

Am 13. Oktober 2017 erscheint mit The Evil Within 2 die Fortsetzung zu Shinji Mikamis Survival Horror-Spiel The Evil Within. Um den Release des Horror-Sequels ordentlich zu feiern, veranstaltet Bethesda unter dem Hashtag #evil2live ein großes Live-Event, auf dem die beiden Stargäste Gronkh und Lena Meyer-Landrut The Evil Within 2 im Live-Let's Play für euch präsentieren werden.

Das #evil2live-Event findet am 13. Oktober 2017 in Köln statt und kann ab 20 Uhr im Livestream mitverfolgt werden. Auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Gronkh könnt ihr ihn euch anschauen.

Für diejenigen, die den Release von The Evil Within 2 vor Ort in Köln in direkter Anwesenheit der Stargäste Gronkh und Lena feiern wollen, verlosen wir 10x2 Karten.

Jetzt 10x2 Karten für das Launch-Event mit Gronkh & Lena Meyer-Landrut gewinnen

The Evil Within 2 erscheint am 13. Oktober 2017 für PS4, Xbox One und PC. Mehr zu The Evil Within 2 gibt's auf unserer Themenseite und natürlich auf der offiziellen Facebook-Seite sowie auf dem offiziellen Twitter-Account von Bethesda.