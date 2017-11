The Evil Within 2 - Die Kreaturen und ihre Bedeutung

The Evil Within 2 erweitert das Universum der Horrorserie erheblich. Es greift die Geschichte rund um den STEM auf und ergänzt es um die persönliche Lebensgeschichte von Sebastian Castellanos. Dieser bringt all die düsteren Gedanken aus seinen Traumata ein. Der Ex-Detective ist zwar aus dem ersten STEM entkommen, trägt aber immer noch ein Stück von Beacon in sich. Es hat Spuren auf seiner Seele hinterlassen, und er wird in der neuen Umgebung von Union immer wieder daran erinnert.

Trotzdem ist das, was er in der Kleinstadt zu Gesicht bekommt, hauptsächlich aus dem Bewusstsein der psychopathischen Drahtzieher entsprungen. Die bizarren Kreaturen sind Zeugnis ihrer blühenden, kranken Fantasie. In diesem Artikel möchten wir euch die Monster vorstellen und erklären, wie sie in der Geschichte einzuordnen sind. Dementsprechend platzt dieser Text natürlich nur so vor Spoilern! Wenn ihr The Evil Within 2 also noch spielen möchtet, würden wir euch empfehlen, ein Lesezeichen zu machen und zu einem späteren Zeitpunkt zurückzukehren.

Und eine Anmerkung haben wir noch zu den Namen der Kreaturen. Das Spiel ist noch nicht einmal vor einem Monat erschienen, weshalb Informationen zu den offiziellen Bezeichnungen noch rar gesät sind. Das wird sich vermutlich ändern, wenn ein Art Book oder ein offizieller Guide erscheinen werden, aber aktuell werden wir uns mit teils selbst erfundenen Namen begnügen müssen. Schlagt uns ruhig Alternativen in den Kommentaren vor.