The Evil Within 2 - Gerücht: Horror-Spiel bereits in Entwicklung

Ein Sequel zu The Evil Within wäre keine große Überraschung.

Laut NeoGAF-User Dusk Golem soll eine japanische Stellenausschreibung für das Spiel PsychoBreak 2 geleakt worden sein - bei PsychoBreak handelt es sich um den japanischen Titel des Survival-Horrorspiels The Evil Within. Angeblich werde darin nach Übersetzern und Zuständigen für das Bug-Reporting gesucht.

Das wiederum würde bedeuten, dass sich The Evil Within 2 bereits in Entwicklung befindet. Eine Quelle kann uns Dusk Golem aber nicht nennen. Diese müsse "erst verifiziert werden". Den Leak solltet ihr also mit äußerter Vorsicht genießen. Daher haben wir auch bei Publisher Bethesda um eine offizielle Stellungnahme gebeten.

Bereits im Juli 2015 regte eine Stellenausschreibung der Entwickler von Tango Gameworks die The Evil Within-Fangemeinde zu hitzigen Spekulationen an. Darin suchten die Entwickler nach Programmierern, Sound-Designern und Unreal Engine 4-Experten. Für welches Spiel diese Jobs gedacht waren, blieb aber ungewiss. Im Sommer des vergangenen Jahres ließ hingegen Bethesdas Pete Hines die Hoffnung aufkeimen, dass uns ein Nachfolger von The Evil Within erwartet, das im November 2014 unter anderem für PS4 und Xbox One auf den Markt kam.

The Evil Within - Trailer: Jede Kugel zählt

Was würdet ihr euch von The Evil Within 2 wünschen?