The Last of Us 2 - Gerücht: Steht die Ankündigung kurz bevor?

Nur noch eine Woche trennt uns von der diesjährigen PlayStation Experience, die im besten Falle einige Überraschungen für uns bereithalten wird. Gestern habe ich euch schon eine Übersicht über alle bestätigten Spiele und Panels gegeben, heute gibt es hingegen ein taufrisches Gerücht aus dem allseits beliebten NeoGAF-Forum.

In einem Thread, der sich aus irgendeinem Grund über die Aufsetzung der offiziellen E3 2017-Website freut, warfen die User die Spiele ein, die sie sich für die Messe wünschen würden. Unter anderem meldete sich auch ShooterMcGavin zu Wort, der mit einem kleinen Photoshop-Werk die Werbetrommel für The Last of Us 2 rührte. So weit, so irrelevant.

Aber dann ist da eben auch noch shinobi602, der berüchtigte NeoGAF-User, der für seine Verbindungen zur Branche bekannt ist und gern mit Insider-Informationen hausieren geht. In seiner Antwort auf das The Last of Us 2-Bild gibt sich shinobi bedeutungsschwanger und stellt die Möglichkeit in den Raum, dass wir vielleicht gar nicht bis zur E3 2017 warten müssen, um die Enthüllung des Sequels zu erleben.

Wenn wir uns entscheiden, diese Aussage ernstzunehmen, könnten wir auf eine Ankündigung von The Last of Us 2 im Rahmen der PlayStation Experience spekulieren. Naughty Dog wird definitiv vor Ort sein, auch wenn die Masse hier bisher eigentlich den Story-DLC zu Uncharted 4: A Thief`s End erwartet. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Naughty Dog vor ein paar Jahren auch den The Last of Us-DLC Left Behind zusammen mit Uncharted 4 enthüllte. Ähnliches könnte sich also in den kommenden Tagen wiederholen.

Trotzdem gilt vorerst: Shinobi ist zwar verlässlich, dennoch solltet ihr im Hinterkopf behalten, dass Gerüchte eben Gerüchte sind.

Würde euch ein Sequel überhaupt reizen?