The Last of Us 2 - Schon im September angeteasert, aber niemand hat’s gemerkt

The Last of Us: Part 2

Dass Naughty Dog Ideen für einen Nachfolger zu The Last of Us sammelte, ist schon seit einiger Zeit bekannt. Dennoch kam der erste Trailer zu The Last of Us: Part 2 im Rahmen der PlayStation Experience für viele Fans aus dem Nichts. Dabei hatte Naughty Dog schon im September einen Hinweis auf das Spiel gegeben, wir haben es nur einfach nicht gemerkt.

Mehr: The Last of Us 2 - Fans haben erste Theorien zum Sequel

Im The Last of Us-Universum ist der 26. September der sogenannte Outbreak Day, also der Tag, an dem die Ausbreitung des Cordyceps-Pilzes die kritische Masse erreicht hat. Passend dazu veröffentlichte Naughty Dog folgendes Poster:

The Last of Us 2

Mittlerweile wissen wir, dass dieser Arm Ellie gehört, die im ersten Trailer zu The Last of Us: Part 2 mit sehr ähnlichen Tätowierungen geschmückt ist. Hier gibt es auch noch einen detaillierten Blick auf Ellie zum Vergleich.

Since so many asked for them, here're Ellie's Tattoo (designed by @nataliehall) & outfit (designed by @coyotehackles). pic.twitter.com/cPGsX8vppk — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) December 7, 2016

Zugegeben, das Poster wirkt nicht gerade verdächtig, aber es gab schon vor Monaten das erste Lebenszeichen zum Nachfolger.

Hättet ihr euch dabei etwas gedacht?

The Last of Us: Part 2 - Der erste Teaser-Trailer: Joel und Ellie sind zurück!