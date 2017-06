The Last of Us - Cosplayer fährt für die perfekten Joel-Bilder extra nach Tschernobyl

Der Cosplayer Maul Cosplay begeistert bereits mit Kostümen zu Geralt aus The Witcher 3, Snake aus Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain oder Khal Drogo aus Game of Thrones, die so detailliert ausgearbeitet und in Szene gesetzt wurden, dass sie sich kaum von ihren echten Vorbildern unterscheiden.

Für sein neuestes Cosplay schlüpfte er ins schmutzige Karohemd von Joel aus The Last of Us - und machte sich dafür extra auf den langen Weg in die Sperrzone von Tschernobyl, jenem Kernkraftwerk inmitten der ukrainischen Geisterstadt Prypjat, in dem sich am 26. April 1986 eine der schlimmsten Nuklearkatastrophen der Geschichte ereignete. Hier ein paar beeindruckende post-apokalyptische Bilder (via Maul Cosplay / eosAndy):

Wer denkt, dass die etwa 4.300 km² große Gegend um Tschernobyl heute durch und durch lebensfeindlich und voller vielarmiger Ungetüme ist, irrt sich. Täglich streifen tausende Menschen durch die Sperrzone, in der die Strahlenbelastung nur gering höher ist als die Strahlung, der wir hier in Deutschland ausgesetzt sind.

Allzu lange aufhalten, dürft ihr euch um Tschernobyl herum trotzdem nicht, da die Belastung radioaktiver Strahlung schwankt und stark verstrahlte Hot Spots wie alte Einsatzfahrzeuge auf Autofriedhöfen den Geigerzähler zur Weißglut bringen. Aber nur keine Angst, auf dem letzten Bild steht Joel ja auf einem Autoscooter-Friedhof. Also alles gut.

