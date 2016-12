The Last of Us: Part 2 - Offiziell angekündigt, erster Trailer zeigt Ellie und Joel

The Last of Us: Part 2 für PS4 wurde offiziell angekündigt.

Naughty Dog hatte zum Schluss der Pressekonferenz auf der PlayStation Experience 2016 noch eine kleine Überraschung aus dem Ärmel geschüttelt und stellte mit The Last of Us: Part 2 für PS4 den heiß ersehnten Nachfolger zum Survival-Abenteuer The Last of Us vor.

Sony erklärte, dass sich das Spiel noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befinde. Wir rechnen daher nicht vor 2018 mit einer Veröffentlichung. Zum Inhalt ist noch nichts bekannt, Infos gibt es kaum. Dafür gibt es einen ersten, kurzen Teaser-Trailer, der die nun sichtlich erwachsen gewordene Ellie sowie Joel zeigt. Dabei erwähnt Ellie, dass sie mit ihrer Missionen, "jeden übriggebliebenen von ihnen" zu töten, fortführen werde. Welche Rachegedanken verfolgt Ellie? Hier der Trailer: