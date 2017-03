The Legend of Zelda - 10 Dinge, die ihr vielleicht noch nicht wusstet

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Wer schon seine ersten Schritte in Breath of the Wild gemacht hat, wird auch gemerkt haben, wie viele Geheimnisse in Links neuestem Abenteuer stecken. Die The Legend of Zelda-Reihe steckte schon immer voller Mysterien und das betrifft nicht nur die zahllosen Rätsel im Spiel, auch die Entwicklungsgeschichte der einzelnen Ableger hält viele Überraschungen bereit.

Zelda: Breath of the Wild im Test - Die Wildnis ruft. Und sie begeistert!

Unser Kollege Nino hat es sich in seinem neuem Video auf ninotakutv zur Aufgabe gemacht, die Geheimnisse aus über 30 Jahren The Legend of Zelda zu sammeln und uns die 10 spannendsten Fakten der Reihe zu präsentieren.

Falls ihr also mehr über Zelda-Spiele wissen wollt, die es nie gegeben hat, oder euch über Easter Eggs und andere Fun Facts freut, dann seid ihr bei Nino genau richtig.

Wie gefällt euch Breath of the Wild bisher?