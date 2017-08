Zelda: Breath of the Wild - Entwickler zeigen Szenen aus neuem DLC & sprechen über den Artstyle

In einer Präsentation im Rahmen Japan Expo in Paris widmete sich The Legend of Zelda-Schöpfer Eiji Aonuma zusammen mit Art Director Satoru Takizawa und Illustrator Yusuke Nakano dem Artdesign der Serie. Dabei blicken die Herrschaften bis auf den Publikumsfavoriten "Ocarina of Time" zurück und gehen Stück für Stück bis zum heutigen Stand vor.

Außerdem gibt es erste Infos zum nächsten DLC von Breath of the Wild, der auf den Namen "The Champions' Ballad" hört. Darin sollen wir nicht nur neue Hintergrundinformationen zu Prinzessin Zelda erfahren, sondern auch viel über die namensgebenden "Champions" lernen, die Link schon aus dem Hauptabenteuer kennt. Zusätzlich wurde ein neuer Dungeon und neue Ausrüstungsteile versprochen, darunter auch das blaue Krebs-T-Shirt aus "The Wind Waker".

Der "The Campions' Ballad" wird irgendwann 2017 für die Nintendo Switch und WiiU erscheinen. Separat erwerben könnt ihr den DLC aber nicht, stattdessen müsst ihr euch den Season Pass für 19,99 Euro kaufen, der noch den ersten DLC "Master Trials" beinhaltet.

Hier könnt ihr euch die etwa 50-minütige Präsentation anschauen. Die DLC Szenen findet ihr ab Minute 36:38.