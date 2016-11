The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Gerücht: Kein Launch-Titel für Nintendo Switch?

The Legend of Zelda - Breath of the Wild

Schon seit den ersten Gerüchten zur Nintendo Switch, die damals noch Nintendo NX hieß, steht die Frage im Raum, welche Spiele das Gerät zum Release im Gepäck haben wird. Auch wenn das fertige Lineup bis heute nicht bekannt ist, so rechneten viele fest damit, dass zumindest The Legend of Zelda: Breath of the Wild zum Launch der Nintendo Switch im März 2017 erscheinen würde.

Vielleicht haben wir uns hier aber zu früh gefreut, denn wie Emily Rogers auf ihrem Blog berichtet, muss das neue Zelda-Spiel vielleicht verschoben werden. Schon im September und Oktober habe es Gerüchte gegeben, dass die Lokalisierung von Breath of the Wild deutlich schwieriger sei als angenommen. Laut Rogers haben gleich mehrere Quellen bestätigt, dass die Arbeiten erst Ende Dezember abgeschlossen sein werden.

Im Anschluss an die Lokalisierung muss The Legend of Zelda: Breath of the Wild dann in die mehrmonatige Testphase, in der Nintendo sicherstellen möchte, dass das Spiel fehlerfrei erscheint. Rogers geht hier von vier bis sechs Monaten aus und rechnet daher erst im Sommer 2017 mit einem Release des Spiels. Der Grund für die Verzögerungen sei die enorme Größe des Abenteuers, die Nintendo unterschätzt habe.

Wir haben bei Nintendo angefragt, ob sie etwas dazu sagen können. Ein offizielles Statement zu dem Thema wollte der Konzern jedoch nicht abgeben. Nach offiziellen Angaben soll The Legend of Zelda: Breath of the Wild irgendwann im kommenden Jahr zeitgleich für die Nintendo Switch und die Wii U auf den Markt kommen.

Könntet ihr noch ein wenig länger warten?

