The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Grünes Link-Kostüm: So kommt ihr an die klassische Kluft

In The Legend of Zelda: Breath of the Wild trägt Link vornehmlich Blau, zwar auch andere Farben, aber wenig Grün. Nintendo scheint sich von seinem klassischen Look abgewandt zu haben. Dabei war Links grüne Standardkleidung eigentlich immer eine der Konstanten im Verlauf des Franchises.

Aber keine Sorge: Auch in Breath of the Wild gibt es das klassische Outfit. Um die Klamotten zu ergattern und völlig in Nostalgie versinken zu können, müssen wir allerdings einiges leisten: Nur wer alle 120 Schreine beendet, erhält die drei ikonischen Ausrüstungsgegenstände.

Die 120 Schreine sind überall in der Welt von The Legend of Zelda: Breath of the Wild verteilt. Sie funktionieren wie Mini-Dungeons und wir können sie mit unserem Sheikah-Stein orten. Nachdem wir den letzten erledigt haben, erhalten wir die Nebenquest "Ein Geschenk von den Mönchen". Die führt uns zum vergessenen Tempel, den wir bequem per Schnellreise zum Rona-Katcha-Schrein erreichen können. Hinter dem Schrein warten dann auch schon die drei Schatztruhen, in denen sich die einzelnen Teile des Oldschool-Outfits für Link verbergen.

Mit Hilfe der Amiibo-Figuren besteht außerdem auch noch die Möglichkeit, diverse andere Dinge freizuschalten, darunter auch einige Kleidungsstücke: Der Ocarina of Time-Link bietet zum Beispiel die Chance auf das entsprechende Rüstungsset, genau wie der Wind Waker-Link. Der Smash Bros.-Link schaltet sogar Epona frei, das aus Ocarina of Time bekannte und wahrscheinlich beste Pferd des ganzen Spiels. Der Twilight Princess-Wolf-Link beschert uns einen Wolf-Gefährten und durch den Breath of the Wild-Zelda-Amiibo können wir das hylianische Schild bekommen.

