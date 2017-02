Wir können The Legend of Zelda: Breath of the Wild auch ohne Minimap und Co. spielen.

Mit The Legend of Zelda: Breath of The Wild stürzen wir uns in eine weitläufige wie äußerst ansehnliche offen Spielwelt, die von Nintendo "Open Air" genannt wird. Damit wir Hyrule in vollen Zügen auf uns wirken lassen können, bietet das Action-Adventure einen Pro Mode, der die gesamte HUD ausschaltet.

Darauf aufmerksam macht uns YouTuber Gehab (via VG247), der im Rahmen eines Nintendo-Events auf Reddit eine Fragerunde veranstaltete und auf die HUD-Optionen des Spiels zu sprechen kam. In seinem Video zeigt er uns das Options-Menü, das uns zwischen zwei HUD-Modi, Normal und Pro, wählen lässt. Wie wir sehen können, blendet letzterer bis auf die Lebensanzeige alle HUD-Einblendungen wie die Minikarte, die Waffenauswahl und die Uhrzeit aus.

Was der Pro Mode außer des Ausschaltens der HUD anrichtet, kann uns der YouTuber nicht sagen.

The Legend of Zelda: Breath of The Wild erscheint am 3. März 2017 für die Wii U und als Launch-Titel der Nintendo Switch.

Werdet ihr vom Pro Mode Gebrauch machen?