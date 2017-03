The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Möglicherweise können wir den verstorbenen Satoru Iwata im Spiel treffen

Satoru Iwata

Es scheint, als habe Nintendo ihrem verstorbenen Präsidenten Satoru Iwata ein Denkmal in der Spielwelt von The Legend of Zelda: Breath of the Wild errichtet. Wie ein Youtuber dokumentiert, können wir in der endlosen Weite auf einen NPC namens Botrick treffen, der dem beliebten Konzernleiter sehr, sehr ähnelt.

Dieser NPC bietet keine eigene Quest an, warnt aber in einem Gespräch vor den verschiedenen Gefahren, die auf uns in der Spielwelt lauern. Haken wir noch etwas mehr nach, so erfahren wir auch von dem Berg Satori, der in der Geschichte von Breath of the Wild eine Rolle spielt.

Noch hat Nintendo nicht offiziell bestätigt, ob es sich wirklich um einen Tribut für Iwata handelt.