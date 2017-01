The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch- & Wii U-Version im Videovergleich

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Nach der großen Nintendo Switch-Präsentation vom Freitag kann es schnell passieren, dass wir vergessen, dass die Nintendo Wii U weiterhin existiert. Besonders wichtig ist dieser Umstand für den Release von The Legend of Zelda: Breath of the Wild, das zwar bekanntlich als Launch-Titel für die Nintendo Switch dient, aber eben zeitgleich auch noch für die Wii U erscheint.

Doch wie schlägt sich die mittlerweile mehr als vier Jahre alte Nintendo Wii U im Vergleich zur neuen Switch-Konsole? Als Titel, der auf beiden Generationen veröffentlicht wird, bietet sich The Legend of Zelda: Breath of the Wild natürlich perfekt für einen Vergleich ein. Der YouTuber Arrekz Gaming, der mittlerweile beide Versionen spielen durfte, stellt die unterschiedlichen Fassungen gegenüber:

Bei dem Videovergleich darf nicht vergessen werden, dass das gezeigte Footage aus verschiedenen Demo-Fassungen des Spiels stammt und Szenen daher nicht zu 100% identisch sind. Dennoch lassen sich dieselben Orte besuchen und Gegner bekämpfen. Auf der Nintendo Switch sieht das neue Zelda-Abenteuer deutlich besser aus, auch die Ladezeiten sollen nicht vergleichbar sein. Doch auch die Nintendo Wii U muss sich nicht verstecken.

Reicht euch die Wii U-Fassung von Breath of the Wild?