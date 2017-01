The Legend of Zelda - Großer Nintendo-Sale, fast alle Zelda-Spiele um 30% reduziert

The Legend of Zelda: The Wind Waker HD

Falls ihr einfach nicht mehr auf The Legend of Zelda: Breath of the Wild warten könnt und unbedingt mit Link auf Abenteuer gehen wollt, ist jetzt die perfekte Gelegenheit gekommen. Nintendo hat die "The Legend of Zelda - Angebotswochen" enthüllt und startet ab morgen einen großen eShop-Sale, der fast die gesamte Zelda-Reihe reduziert.

Von The Legend of Zelda bis hin zu Skyward Sword ist fast alles aus der Reihe vertreten und mit Rabatten zwischen 30% und bis zu 50% für My Nintendo-Nutzer zu haben.

Das ist das komplette Angebot aus dem Zelda-Sale

3DS

Wii U

Der eShop-Sale startet morgen und läuft einschließlich bis zum 9 Februar. Neben den zahlreichen Spielen bieten die Angebotswochen auch zahlreiche Wii U- und Nintendo 3DS-Designs.

Welcher Zelda-Titel fehlt euch noch?