The Legend of Zelda - Producer deutet weiteren Ableger für Nintendo Switch an

Eiji Aonuma ist seit Majora's Mask als leitende Kraft an der The Legend of Zelda-Reihe beteiligt und übernimmt auch für den kommenden Ableger, Breath of the Wild, wieder die Rolle des Producers. Obgleich es noch ein kleines Weilchen dauert, bis Breath of the Wild für die Nintendo Switch und die Wii U erscheint, deutet Aonuma in einem Interview mit IGN bereits einen weiteren Serienableger für die Switch an. So erklärt er:

"Ich war nicht dazu in der Lage, die neuen Features der Nintendo Switch voll auszukosten. Es besteht die Möglichkeit, dass ein weiteres Zelda einen Weg auf die Switch finden wird."

Auf die Frage hin, in welche Richtung ein neues The Legend of Zelda für die Nintendo Switch gehen könnte, antwortet der Producer aber nur vage:

"Ich denke, das Kernkonzept des Zelda-Gameplays bleibt bis zu einem gewissen Grade immer gleich. Es gibt einen Hauptcharakter, der unterwegs andere Charaktere trifft, neue Dinge lernt und sich daraufhin weiterentwickelt. Das könnten wir beibehalten und müssten uns dann überlegen, wie wir das Spiel weiterentwickeln könnten."

Auch Aonumas Kollege Shigeru Miyamoto äußert sich zur Zukunft der Zelda-Reihe und witzelt:

"Mr. Aonuma ist der Producer von Zelda. Wenn wir keinen neuen Teil bringen würden, hätte er keinen Job mehr. Das sollte uns dazu motivieren, ein weiteres Zelda zu entwickeln."

Konkrete Pläne für ein weiteres Zelda für die Nintendo Switch gibt es also noch lange nicht. Zunächst einmal dürfen wir uns auf The Legend of Zelda: Breath of the Wild freuen, das am 3. März 2017 für die Nintendo Switch und die Wii U erscheint.

