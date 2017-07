The Surge - Deutsche Dark Souls-Variante kommt als Gratis-Demo für PS4 & Xbox One

Falls ihr zwar ein Faible für bockschwere Action-RPGs habt, euch aber noch nicht mit The Surge beschäftigt habt, könnt ihr das bald kostenlos nachholen. Wie die deutschen Entwickler von Deck 13 nämlich bekannt gegeben haben, soll das Sci-Fi-Soulslike eine Gratis-Demo für PS4 und Xbox One bekommen.

Wann genau die Demo verfügbar ist und welchen Umfang sie bieten wird, ist leider noch nicht bekannt. Der offizielle Tweet zu diesem Thema verweist lediglich auf die nächste Woche.

Can you survive The Surge's demo?



Available next week on PS4, XBox One and PC. pic.twitter.com/2ns2U20BOj — The Surge (@TheSurgeGame) July 12, 2017

Außerdem erinnern die Entwickler noch einmal daran, dass die kommende Demo zu The Surge natürlich auch Vorteile für PS4 Pro-Besitzer mit sich bringt. Die Kollegen von Digital Foundry lobten den entsprechenden Patch vor einiger Zeit über den grünen Klee.

The Surge's demo includes critically acclaimed PS4 Pro features, such as HDR, Dynamic 4k, and 60FPS in 1080p mode.https://t.co/S6uDFmBipZ — The Surge (@TheSurgeGame) July 12, 2017

The Surge entführt uns in eine Welt, in der Exoskelette zum Alltag gehören und technologische Erweiterungen des menschlichen Körpers auf dem Vormarsch sind. Nach einer Katastrophe müssen wir selbst in einem Maschinenanzug schlüpfen, Gegner besiegen und deren Ausstattung im besten Fall vom Körper reißen.

