The Surge - Unterstützt PS4 Pro und Xbox Scorpio, Switch-Umsetzung unwahrscheinlich

The Surge wird erstmal nur für PS4 und Xbox-One-Systeme erscheinen.

Das Action-Rollenspiel The Surge von Entwickler Deck 13 soll im Juni erscheinen und ist bislang auf Konsolenseite für PS4 und Xbox angekündigt. Wie es mit etwaiger PS4-Pro- und Xbox-Scorpio-Unterstützung aussieht, war bisher nicht bekannt, ebenso wenig, ob Deck 13 auch eine Umsetzung für Nintendo Switch plant.

Dualshockers hat den Managing Director Jan Klose jetzt in einem Interview gefragt und bezüglich PS4 Pro und Xbox Scorpio eine positive Antwort erhalten.

"There will definitely be special support, but I can't go into too much detail here. But we're working on features for these consoles."

Es wird also besondere Unterstützung für diese beiden Systeme geben, genauere Details möchte Klose aber nicht verraten. Etwas pessismistischer ist seine Antwort bezüglich einer Switch-Umsetzung.

"We love the Switch but right now our focus is on PC, Xbox and PlayStation. This might change in the future, but there's nothing on the horizon as of yet."

Der Fokus würde demnach also auf PC, Xbox und der PlayStation liegen. Für die Switch sei bislang nichts in Sicht, auch wenn sich das in Zukunft ändern könnte.

Eine mögliche portable Version wird also erstmal auf sich warten lassen. The Surge erscheint am 16. Mai.

