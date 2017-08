The Witcher 3 - Rainway-Entwickler streamt das Rollenspiel auf Nintendo Switch

Andrew Wilson, der an der Entwicklung der Streaming-App Rainway beteiligt ist, hat das Rollenspiel The Witcher 3 auf der Nintendo Switch zum Laufen gebracht - zumindest als Stream vom PC. Auf Twitter postete er ein Video, in dem ihr Geralt auf der Nintendo-Konsole bestaunen könnt.

Bislang lässt sich das Spiel aber noch nicht auf der Switch steuern, außerdem gibt es einige Ruckler. Trotzdem bekommt man einen guten Eindruck davon, wie The Witcher 3 auf der Nintendo Switch aussehen könnte. Die Benutzeroberfläche müsste für den Handheld-Betrieb womöglich überarbeitet und die Grafikpracht natürlich etwas heruntergeschraubt werden, ansonsten macht der Hexer aber eine gute Figur auf dem 720p-Bildschirm.

Time to play some Witcher 3 and relax. @RainwayApp pic.twitter.com/BxBK01OYXc — Andrew Sampson (@Andrewmd5) July 30, 2017

Rainway-App überträgt Spiele von PC auf Switch

Die Rainway-App lässt euch Spiele von einem PC oder Laptop per Stream auf eure Nintendo Switch übertragen. Bislang gibt es noch keinen Release-Termin für die eShop-Version, doch Wilson veröffentlicht hin und wieder Videos seines Prototyps. So brachte er zuletzt etwa Batman: Arkham Knight auf der Switch zum Laufen.