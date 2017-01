The Witcher 3 - Synchronstimme von Geralt spricht über schräge Sex-Szenen

Entspannend waren die Aufnahme für The Witcher 3 laut Doug Cockle nur bedingt. Besonders Kampf- und Sex-Szenen seien merkwürdig gewesen.

Schauspieler und Gewinner des "Best Gaming Performance"-Awards 2016 Doug Cockle ist Spielern vor allem für seine Rolle als Geralt von Riva aus der The Witcher-Reihe bekannt. Der Amerikaner, der aktuell im englischen Bournemouth lebt, sprach in einem interessanten Interview mit Eurogamer über seine Arbeit am dritten Teil des Rollenspiels von CD Projekt.

In dem Gespräch äußerte sich Cockle zu seiner Mitarbeit am Spiel sowie seiner Verbindung zu Geralt, die ihm im dritten Teil wesentlich leichte gefallen ist als noch in den vorherigen Titeln.

Sex-Szenen ohne Partner

Besonders in Erinnerung geblieben sind dem Schauspieler jedoch die Kampf- und Sex-Szenen von The Witcher 3. Da die Aufnahmen für die Liebeleien zwischen Geralt und den verschiedenen Frauen im Spiel immer einzeln aufgenommen wurden, fühlten sie sich laut Cockle merkwürdig an.

"Es ist immer einfacher, eine solche Szene zu spielen, wenn man zu zweit ist", erklärt der Schauspieler im Interview. "Wenn du es im Aufnahmeraum alleine machst, fühlt es sich aber an, wie wenn man beim Masturbieren erwischt wird."

Schauspielern im luftleeren Raum

Doch auch Kampf-Szenen bringen eigene Schwierigkeit mit sich: "Du musst eine Variation an verschiedenen Verletzungen sowie Schreien aufnehmen und dich ständig fragen: Was macht die andere Figur mit mir? Welche Geräusche löst das bei mir aus?" Das Schauspielern in diesem luftleeren Raum sei besonders interessant gewesen, so Cockle.

