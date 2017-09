The Witcher 4 - Geralts Synchronstimme weiß von nichts, Auftritt in Cyberpunk 2077 aber möglich

Der Erfolg von The Witcher 3: Wilde Jagd gilt als der endgültige Durchbruch von CD Projekt RED. Daher ist es wohl auch nicht verwunderlich, dass sich viele Spieler einen direkten Nachfolger wünschen, der die Geschichte von Geralt einfach weitererzählt.

Als Doug Cockle, die englische Synchronstimme von Geralt, im Rahmen der EGX 2017 auf ein Sequel angesprochen wurde, zuckte der nur mit den Schultern:

"Ich weiß gar nichts über The Witcher 4, ich weiß, dass sie sich gerade total auf Cyberpunk konzentrieren."

Es wäre allerdings nicht ungewöhnlich, wenn der Synchronsprecher erst dann über ein Projekt informiert wird, wenn es dessen Mitarbeit erfordert. Aber mit dem Ende von The Witcher 3 hat die Zusammenarbeit mit CD Projekt RED für Cockle trotzdem nicht geendet. Ein Auftritt ihn Cyberpunk 2077 sei nämlich nicht unwahrscheinlich, so Cockle. (via VG247)

"Ich hab mich mit ihnen darüber unterhalten, ob ich da irgendwie involviert werden kann. Ob das jetzt ein großer Auftritt wird oder nur ein Easter Egg, ist egal. Ich hoffe drauf, denn ich arbeite gern mit ihnen zusammen. Wir hatten aber keinen großen Kontakt. Wir haben eher ein paar Scherze darüber gemacht."

Zuletzt ließen die Entwickler verlauten, dass Cyberpunk 2077 mit über 300 Entwicklern in Arbeit sei. Kurz vor der E3 2017 vermeldete das polnische Team allerdings, dass veraltete Designentwürfe gestohlen wurden und das Studio momentan damit erpresst werde.

Würdet ihr die Stimme von Geralt auch gern außerhalb von The Witcher hören?