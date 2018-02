The Surge 2 - Fortsetzung zum Sci-Fi-Dark-Souls offiziell angekündigt

Focus Home Interactive und Deck13 kündigen eine Erneuerung ihrer Partnerschaft an, die vergangenen Sommer mit The Surge einen echten Hit hervorbrachte. Das "Dark Souls"-artige Sci-Fi-Action-RPG heimste im Test eine 84 ein. Besonders lobten wir das "motivierende Kampf- und Lootsystem". Mit dem The Surge 2 wollen die Entwickler naturgemäß noch eine Schippe drauflegen.

Im Facebook-Post zur Ankündigung spricht man von ambitionierterem Leveldesign, mehr brutalen Kämpfen und einem erweiterten Zielsystem, mit dem schon im Vorgänger einzelne Körperteile anvisiert werden konnten. Auch ein erweitertes Waffenarsenal, ausgebaute Fähigkeiten sowie neue Gegner und Bosse verspricht das Team für den geplanten Release im Jahr 2019. Es wird auf den Plattformen PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

Das erste Teaserbild deutet schon das neue Setting an, eine heruntergekommene Großstadt ersetzt die CREO-Anlage des ersten Teils.