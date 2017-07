Thor 3, Stranger Things & mehr - Die 10 wichtigsten Film- & Serientrailer der Comic-Con 2017

Am Wochenende ging die diesjährige Comic-Con in San Diego über die Bühne und das bedeutete jede Menge neue Trailer zu kommenden Kino-Blockbustern und Serien-Highlights. Da es schwer ist, bei dem Wust an neuem Bildmaterial den Überblick zu behalten, bieten wir euch hier noch einmal eine bequeme Zusammenfassung an.

Wir haben die zehn wohl wichtigsten Film- und Serientrailer der Comic-Con 2017 herausgesucht und sie in der folgenden Aufzählung übersichtlich angeordnet. Falls ihr euch also auf den neuesten Stand zum Marvel-Universum, den HBO-Zugpferden und allen weiteren Comic-Con-Highlights bringen wollt, seid ihr hier perfekt aufgehoben.

Die 10 wichtigsten Trailer von der Comic-Con 2017

1. Bösewicht "Steppenwolf" im neuen Justice League-Trailer

2. Der extralange Comic-Con-Trailer zu Thor 3: Tag der Entscheidung

3. Der erste große Trailer zu Steven Spielbergs Ready Player One

4. Der große Trailer zur zweiten Staffel von Stranger Things

5. Auftritt der Klingonen im neuen Star Trek: Discovery-Trailer

6. Passend dazu: Der neue Trailer zur Star Trek-Parodie Orville

7. Der erste Trailer zu Westworld Season 2

8. Game of Thrones geht in die 7. Staffel

9. Der Trailer zur 8. Staffel von The Walking Dead

10. Jessica Jones, Daredevil & Co. im neuen Marvel's The Defenders-Trailer

Was war euer Highlight der Comic-Con 2017?