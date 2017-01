Time for a new World - Ehemaliger GTA-Produzent kehrt mit neuem Studio zurück

Zweieinhalb Jahre nach seinem Abgang bei Rockstar North startet der frühere Spiele-Produzent Leslie Benzies seine Rückkehr in die Gaming-Branche. "Time for a New World" könnte sein erstes neues Spiele-Projekt werden.

von Tobias Ritter,

23.01.2017 13:15 Uhr