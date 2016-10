Titanfall 2 im Wertungsspiegel - Ein klares Bild

Titanfall 2 - Launch-Trailer »Werde Eins« mit viel Bang Bang

Wie bei allen Multiplayer-Spielen nehmen wir uns bei der GamePro ausreichend Zeit, die wichtigen Faktoren für den Test abzuklopfen: Serverperformance, Balance, Waffengefühl, Teamplay und so weiter. Eigentlich steht unser fertiger Testartikel bereits jetzt in den Startlöchern, aber da unser Tester Mirco heute krank das Bett hüten muss, schauen wir so lange über den Tellerrand auf die weltweite Konkurrenz.

In unserem Wertungsspiegel zeigen wir euch die Test-Wertungen der wichtigsten nationalen und internationalen Websites auf einen Blick, um euch bei der Kaufentscheidung zu helfen. So viel sei gesagt: Die Reviews sprechen eine relativ eindeutige Sprache. Metascores unterscheiden sich dabei bei PC und PS4: Sonys Konsole schneidet mit 89 Punkten bei 26 positiven Reviews rundum zufriedenstellend ab, beim PC kriegt Titanfall 2 im Schnitt 83 Punkte bei 6 PC-exklusiven Reviews, darunter 4 positive und 2 durchwachsene.

Im Vergleich zum Vorgänger schneidet vor allem die Kampagne gut ab - wobei bei den spärlichen Storyhappen im ersten Titanfall auch kein gigantischer Sprung nötig war. Trotzdem: In vier bis sechs Spielstunden erzählt Titanfall 2 eine motivierende Geschichte, die vor allem mit tollem Leveldesign punkten kann. Das Herzstück ist natürlich nach wie vor der Multiplayer, bei dem vor allem der Modus Bounty Hunter von der Presse gefeiert wird.

Presseschau: Titanfall 2

Website Wertung Giant Bomb 100 / 100 Game Informer 96 / 100 IGN US 9 / 10 GamesRadar+ 90 / 100 GameSpot 90 / 100 SpazioGames 85 / 100 Gaming Trend 85 / 100 USgamer 80 / 100 Metacritic* (PS4) 89 / 100 Metacritic* (PC) 83 / 100 Metacritic User-Score 7,8 (PS4) / 7,5 (PC) Amazon.de* 4,5 / 5 (PS4) / 5 / 5 (PC)

*Stand: 31.10.2016

Titanfall 2 - PC gegen PS4 und Xbox One im Grafik-Vergleich

Alle 45 Bilder ansehen