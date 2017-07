Titanfall 2 - Verstorbener Hund eines treuen Fans wird von Entwicklern im Spiel geehrt

Titanfall 2 mag zwar nicht der große Verkaufsschlager geworden sein (was sicherlich auch am unglücklichen Release-Zeitfenster gelegen haben mag), doch die bis heute verbliebene, aktive Community ist auch noch ein halbes Jahr nach Launch begeistert dabei wie eh und je. Der Spieler Iniquity gehört darin zu den bekanntesten Mitgliedern, er organisiert regelmäßig kleinere Online-Turniere und ist den meisten Titanfall 2-Veteranen dadurch ein Begriff ist.

Titanfall 2 im Test: Fast nichts zu Mech-ern

Nun allerdings ereilte Iniquity ein trauriger Schicksalsschlag: Wie er auf Twitter mitteilte, starb sein 18-jähriger Hund Onyx, der den Titanfall-Spieler seit fünf Jahren durchs Leben begleitet hatte. Als Haustierbesitzer musste ich bei diesem Tweet selbst ziemlich schwer schlucken.

This morning I say goodbye to my best friend for the last 18 years. I love you, Onyx, SO much. This one hurts a lot. Rest in peace, buddy. pic.twitter.com/VSpz17lw9Q