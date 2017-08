Ubisoft hat das Release-Termin des nächsten großen Updates für Rainbow Six: Siege bekannt gegeben. Dem Publisher zufolge erscheint das Update mit dem Titel "Blood Orchid" am 29. August für PS4, Xbox One und den PC.

Es das zweite Update im zweiten Content-Jahr des Spiels und führt drei neue Operators (zwei von der Hong Kong Special Duties Unit, einer von der polnischen GROM Unit) sowie eine neue Map ein, die in Hong Kong angesiedelt ist. Die Karte ist für alle Spieler kostenlos, die Operators müssen dagegen erst mit Ingame-Währung freigeschaltet werden.

Die Operators sind für Besitzer des Season Pass bereits ab dem 29. August spielbar, am 5. September dann auch für alle anderen. Ubisoft hat einen kurzen Teaser-Trailer veröffentlicht, den ihr unter dieser News findet. Einen ersten Blick auf die neuen Inhalte wird es während der Gamescom in Köln im Rahmen eines Livestreams geben.

