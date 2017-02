Tomb Raider - Erste Set-Fotos zeigen Alicia Vikander als Lara Croft

Der neue Tomb Raider-Film soll sich an die Spiele von Crystal Dynamics orientieren.

Die Dreharbeiten zum neuen Tomb Raider-Film sind seit Januar 2017 im vollen Gange. Nun sind bereits die ersten Fotos vom Set in Südafrika aufgetaucht, die Alicia Vikander (Ex Machina) erstmals in ihrer Rolle als Lara Croft zeigen.

? First look at Alicia Vikander as Lara Croft in the upcoming Tomb Raider!!! #AliciaVikander pic.twitter.com/VZVAZ5lo7P — Alicia Vikander (@vikanderonline) February 6, 2017

Tomb Raider soll 2018 in die Kinos kommen. Wie seitens des Produktionsstudios MGM vor geraumer Zeit schon bestätigt wurde, soll es sich bei dem Film des norwegischen Regisseurs Roar Uthaug (The Wave - Die Todeswelle) um eine Generalüberholung handeln, die nichts mit den beiden Videospiel-Adaptionen Tomb Raider und Tomb Raider 2 - Die Wiege des Lebens gemein hat. Stattdessen soll sich der Film an Crystal Dynamics' Action-Adventures Tomb Raider und Rise of the Tomb Raider orientieren.

Neben Alicia Vikander wurde der Martial Arts-Kämpfer und Into the Badlands-Hauptdarsteller Daniel Wu für den Film engagiert. Als Bösewicht soll hingegen Walton Goggins einspringen, der in in Quentin Tarantinos The Hateful 8 bereits als undurchsichtiger und breit grinsender Vielleicht-Sheriff Chris Mannix überzeugte.

Freut ihr euch auf den neuen Tomb Raider-Film?