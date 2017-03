Tomb Raider-Verfilmung - Erste offizielle Bilder von Alicia Vikander als Lara Croft

Alicia Vikander als Lara Croft.

Im nächsten Jahr erobert Lara Croft abermals die große Leinwand und die neue Tomb Raider-Verfilmung geht an den Start. Die Hauptrolle übernimmt bekanntlich Alicia Vikander, die mit ihren Rollen in Ex Machina und The Danish Girl berühmt geworden ist. Jetzt gibt es endlich auch offizielle Fotos von Vikander, die sie in ihrem Lara Croft-Outfit zeigen.

Mehr: Tomb Raider - Nächster Film basiert auf Crystal Dynamics-Spiel

Der neue Lara Croft-Look unterscheidet sich dabei stark von Angelina Jolies-Version aus dem Jahr 2001 und orientiert sich klar am Crystal Dynamics-Reboot von 2013.

Ihren Bogen hat die Lara Croft-Version von Alicia Vikander natürlich auch dabei.

In der neuen Verfilmung macht sich die 21-jährige Lara Croft auf die Suche nach ihrem verschwundenen Vater und gelangt dabei auf eine entlegende Insel vor der japanischen Küste. Wir erleben also die Origin Story von Lara, die ihr bekanntes Image erst noch erlangen muss und sich unerfahren in ihr erstes Abenteuer stürzt. Wie Vikander gegenüber Vanity Fair angab, sei sie von der Figur Lara Croft fasziniert:

"Ich glaube, dass sich die Leute aus verschiedensten Gründen mit ihr identifizieren können, aber für mich ist sie vor allem ein Rollenmodell für viele junge Frauen. Sie versucht ihren Platz in der Welt zu finden und verbindet ihre Zukunft mit ihrer Vergangenheit. Außerdem hat sie viele tolle Eigenschaften, sie ist taff, klug, verletzlich und stark."

Roar Uthaug wird bei Tomb Raider die Regie übernehmen, während Dominic West, Walton Goggins und Daniel Wu als Nebendarsteller auftreten. Der geplante Kinostart in Deutschland ist der 15. März 2018.

Habt ihr Lust auf den Tomb Raider-Film?