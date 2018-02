Ich kann keine drei Sekunden auf einem Skateboard stehen ohne auf die Nase zu fallen und dennoch habe ich dank der Tony Hawk's Pro Skater-Reihe einen emotionalen Bezug zu der etwas anderen Sportart. Und da ich mit Tony Hawk's Pro Skater 5 nicht so wirklich glücklich geworden bin, wünsche mir insgeheim schon seit Jahren, dass Activision die PS1- und N64-Originale ähnlich wie mit Crash Bandicoot neu auflegt.

Offenbar geht das aber nicht nur mir so, auch Tony Hawk selbst würde seine Spiele gern auch auf aktuellen Konsolen sehen. Zumindest verriet er das auf Twitter und wendete sich damit an Fans, die stabilere Server und neue Remastered-Versionen fordern.

To anyone asking me to 'remaster" old games, or complaining about THPS servers being down: Activision owns the THPS license but I am no longer working with them. If I had the skills / authority to reboot servers or code games for newer systems on my own, I would be happy to...