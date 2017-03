Tron - Disney plant angeblich Reboot mit Jared Leto

Tron: Legacy - Trailer zum Nachfolger des Sci-Fi-Kultfilms

Obwohl Tron: Legacy rund 400 Millionen US-Dollar weltweit einspielte als er 2010 veröffentlicht wurde, folgte dem Kinoerfolg keine Fortsetzung. Das könnte sich aber laut The Hollywood Reporter ändern. Eine anonyme Quelle möchte dem Onlinemagazin verraten haben, dass Disney sich in einem frühen Stadium der Planung eines neuen Tron-Films befindet und dass Joker-Darsteller Jare Leto eine tragende Rolle spielen könnte.

Bisher gibt es weder einen Drehbuchautoren, noch einen Regisseur. Allerdings sollen Tron:Legacy-Co-Produzent Justin Springer sowie Jared Leto und seine Produktionspartnerin Emma Ludbrook den Blockbuster als Produzenten mit an Bord sein.

Quellen von The Hollywood Reporter geben an, dass es sich bei dem noch namenlosen Tron-Projekt nicht um eine direkte Fortsetzung zu Tron: Legacy handeln würde, sondern um ein neues Skript, das auf der Basis des gelöschten Tron 3-Drehbuchs entstand. Jared Leto solle den Charakter Ares spielen, der bisher zwar noch nie auftauchte, in Tron 3 allerdings eine wichtige Rolle hätte. Aktuell sei es zu früh, um sagen zu können, ob einer der Darsteller aus Tron: Legacy erneut mit von der Partie wäre.

Im Film von 2010 spielten unter anderem Jeff Bridges, Olivia Wilde und Garrett Hedlund mit. Jared Leto war zuletzt als Joker in Suicide Squad im Kino zu sehen. Da es sich hierbei um ein Gerücht handelt, gibt es noch keinen Release-Termin für das Potenzielle Tron-Sequel.

Würdet ihr gern eine Fortsetzung zu Tron mit Jared Leto sehen?