TurboGrafx - Konami will sich die Namensrechte an alter Konsole sichern

TurboGrafx-16 aka PC Engine

Konami hat einen Antrag beim US-Patentamt gestellt, um sich die Rechte am Markennamen TurboGrafx zu sichern. Bei der TurboGrafx handelt es sich um eine Videospiel-Konsole, die 1987 als PC Engine in Japan auf den Markt kam und zwei Jahre später dann unter dem Namen TurboGrafx-16 in den USA veröffentlicht wurde. In Europa kam das Gerät nur sehr eingeschränkt auf den Markt und größere Erfolge konnte die Konsole allein in Japan erzielen. Es war die erste Heimkonsole, die mit einem zusätzlichen CD-Rom-Laufwerk ausgestattet werden konnte.

Laut der Internetseite des US-Patent- und Markenamtes hat Konami bislang auch nur diesen Antrag gestellt, entschieden wurde in der Angelegenheit noch nichts. Als erstes auf das Vorhaben Konamis aufmerksam geworden ist ein NeoGAF-Nutzer, und die Nachricht löste natürlich diverse Spekulationen aus. Bis jetzt weiß wohl nur Konami, was es damit auf sich hat und ob eventuell sogar eine Neuauflage der alten Konsole oder zumindest einiger Spiele geplant ist. Immerhin besitzt Konami auch die Rechte an den Titeln von Hudson Soft wie zum Beispiel Bomberman.

Insbesondere Kanye West dürfte nicht allzu viel von dem Vorhaben Konamis halten: Der Musiker hatte nämlich verlauten lassen, sein nächstes Album TurboGrafx-16 nennen zu wollen. Allerdings hat er sein letztes Album auch unzählige Male umbenannt, daher macht ihm das vielleicht doch nicht soviel aus.

My next album is titled "Turbo Grafx 16" as of now… — KANYE WEST (@kanyewest) February 27, 2016

Was hat Konami mit dem Markennamen vor, was denkt ihr?