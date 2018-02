Wie aus dem jüngsten Finanzbericht hervorgeht, arbeitet Ubisoft derzeit an vier Triple A-Spielen, die im nächsten Fiskaljahr und somit bis Ende März 2019 erscheinen sollen. Wie der Reset Era-User Nirolak anmerkt, kennen wir aktuell nur zwei Titel davon: The Crew 2 und Skull & Bones. Die anderen beiden sind bislang unbekannt.

Watch Dogs 3, The Division 2 oder ein neues Splinter Cell?

Nirolak geht davon aus, dass es sich bei den zwei noch nicht angekündigten Spielen um The Division 2 und Watch Dogs 3 handeln könnte. Seine Vermutung stützt er durch folgende Argumente:

Ein neues Assassin's Creed ist wohl so schnell nicht zu erwarten, da Ubisoft lieber neue DLCs für AC: Origins veröffentlichen möchte

Der Release von Beyond Good & Evil 2 ist in diesem Zeitraum unrealistisch

Die Year 3-Inhalte für The Division sind im Vergleich zur Größe des Entwicklerteams eher klein, sodass ein Großteil des Teams am Nachfolger arbeiten könnte

Spiele wie Rayman, Just Dance und Mario + Rabbids zählt Ubisoft nicht zur Kategorie "AAA-Spiele"

Darüber hinaus seien Ghost Recon: Wildlands und South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe gerade erst erschienen, für einen Nachfolger sei es also noch zu früh. Auch um Far Cry 5 kann es sich nicht handeln, da es noch in diesem (Release 27. März) und nicht im nächsten Fiskaljahr erscheint, das vom 1. April 2018 bis zum 31. März 2019 geht.

Eine weitere Möglichkeit wäre noch ein brandneues Splinter Cell-Spiel, wobei Ubisoft-CEO Yves Guillemot angeblich bis vor einem Jahr noch Konzeptvorschläge entgegennahm. Das Spiel dürfte sich - wenn überhaupt - noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden und daher nicht im nächsten Fiskaljahr fertig werden.

Was meint ihr, welche Spiele hat Ubisoft noch in petto? Macht bei unserer Umfrage mit!