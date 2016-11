Uncharted 4: A Thief`s End - Gerücht: Story-DLC größer als Left Behind, Fokus auf Sam & Sully

Steht Sam im Mittelpunkt der Uncharted 4-Erweiterung?

Erst gestern berichteten wir euch von dem neuen Koop-Modus in Uncharted 4, der euch gemeinsam mit drei Freunden gegen Horden von Gegnern antreten lässt. Doch das ist eigentlich nicht die Enthüllung, auf die wir alle gerade warten. Angeblich erwartet uns im Rahmen der PlayStation Experience am 3. und 4. Dezember die Ankündigung des Story-DLCs zu Uncharted 4, der auch die Geschichte weitererzählen soll.

Worum es in der Erweiterung gehen soll, ist aktuell weiterhin Gegenstand der Spekulationen. Die Seite Jaffameister beruft sich aktuell auf eine Insider-Quelle, die bei Sony arbeitet und schon jetzt Details zum DLC verraten hat. Demnach sollen Sam und Sully die Protagonisten sein, die Abenteuer erleben, die unabhängig vom Hauptspiel erzählt werden. Der DLC soll umfangreicher werden als die Left Behind-Erweiterung zu The Last of Us, aber ebenfalls als Standalone-Titel fungieren.

Sowohl Nolan North (Nathan Drake) als auch Troy Baker (Sam Drake) sollen dabei wieder in ihre Uncharted-Rollen schlüpfen, was darauf schließen lässt, dass auch Nathan Drake ein kleines Comeback feiern könnte. Eine wichtige Person, die ich aus Spoilergründen nicht erwähnen möchte, wird von der Quelle für den DLC ausgeschlossen. Die Enthüllung der Erweiterung soll aus Spielszenen und Zwischensequenzen bestehen, auf die am Ende dann der Name des DLCs folgen soll.

Dass ein Story-DLC zu Uncharted 4 kommen soll, ist kein Geheimnis. Sogar die Synchronsprecher der Hauptfiguren haben sich schon zu Wort gemeldet und gesagt, dass die Erweiterung eine Richtung einschlägt, die sie nicht erwartet haben. Ob es sich aber wirklich um eine Geschichte über Sam und Sully handeln wird, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Wir haben bei Sony nachgefragt, ob an diesen Gerüchten etwas dran ist und geben euch gegebenenfalls ein Update.

