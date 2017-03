Naughty Dog stattet den Multiplayer von Uncharted 4 mit neuen Inhalten aus.

Naughty Dog hat ein neues Gratis-Update für den Multiplayer-Modus von Uncharted 4 angekündigt, das wir bereits morgen, am 17. März 2017, herunterladen dürfen.

Der Patch 1.21 bringt etliche neue Inhalte ins Spiel, darunter den permanenten Modus King of the Hill, bei dem wir in zwei Teams um die Kontrolle von Einnahmepunkten kämpfen und ein bestimmtes Punktelimit erreichen müssen. Das Besondere an King of the Hill: Nach Erreichen des Punktelimits müssen wir zusätzlich den Victory Hill einnehmen, den sich aber auch das Verlierer-Team unter den Nagel reißen kann. Das Multiplayer-Match bleibt also bis zu letzten Minute spannend.

Mit der INSAS, der Type-95 und der mit einem Zielfernrohr ausgestatteten Competition Pistol dürfen wir uns außerdem auf zusätzliche Waffen freuen. Zudem gibt's eine neue Auswahl an Vanity Items.

Highlight des Updates sind die neuen Savage Starlight-Charakterskins, die wir bereits aus den Comics kennen, die wir in der postapokalyptischen Welt von The Last of Us finden können.

Spielt ihr den Multiplayer von Uncharted 4 und freut ihr euch auf das Update?