Für all diejenigen, die Uncharted 4: A Thief's End noch nicht durchgespielt und die Warnung im Teaser übersehen haben, nun aber trotzdem hier gelandet sind, spreche ich an dieser Stelle nochmals eine ausdrückliche Spoilerwarnung aus.

So, und nun zur eigentlichen News. Wir hatten die Gelegenheit, mit Kurt Margenau, dem Game Director von Uncharted: The Lost Legacy zu sprechen. Dabei fragten wir ihn, ob bei Naughty Dog jemals die Idee aufgekommen sei, ein Uncharted-Spiel mit Cassie Drake machen. Schließlich ist sie Nates Tochter, die sein Erbe antreten und die nächste sein könnte, die längst vergessene Städte besucht und "oh crap!" rufend durch umstürzende Häuser rennt.

"Die Idee kam auf den Tisch, als wir Möglichkeiten besprachen. Cassie kam uns in den Sinn, lag aber letztendlich zu nah an Nathans Story. Wir wollten Drakes Geschichte mit dem Finale beenden, also wichen wir wieder von der Idee ab."

Unsere Nachfrage, ob wir denn in Zukunft kein Uncharted mit Cassie Drake sehen werden, beantwortet Margenau allerdings ausweichend.

"Gerade konzentrieren wir uns auf den DLC."

Das ist kein klares "nein". Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt also. Naughty Dog hatte in der Vergangenheit bereits verdeutlicht, kein weiteres Uncharted mehr machen zu wollen. Vielleicht aber sehen wir irgendwann einen neuen Serienteil von einem anderen Entwickler. Neil Druckmann hatte in einem Interview vor dem Release von Uncharted 4 erwähnt, einen Nachfolger unter Bedingungen durchaus an ein anderes Studio abzugeben. Wer weiß, was die Zukunft bringt.

Mit Uncharted: The Lost Legacy erwartet uns am 22. August 2017 der Standalone-DLC zu Uncharted 4, der uns mir Chloe und Nadine nach Indien führt.

Uncharted: The Lost Legacy - Screenshots ansehen